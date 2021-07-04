立委林昶佐日前痛批台北市長柯文哲篩檢太慢，遭到環南市場自治會會長林勝東反嗆洗臉「整天捧中央」。北市議員應曉薇指出，萬華開始在醞釀罷免林昶佐，因為萬華人火大，死那麼多人，林昶佐沒血沒目屎，還在當中央打手配合抹黑萬華。

應曉薇表示，一連串的政治操作下萬華傷痕累累，林昶佐從護航中央在立院投「反對公開3＋11會議紀錄」等案萬華人都看在心裡，萬華已經開始在醞釀罷免林昶佐。

應曉薇指出，林昶佐欺騙民眾不知情立院作業，收割疫苗、紓困等中央既定政策做為自己的政績，2日再度擔任中央打手修理柯文哲，試圖逢迎中央製造萬華地區市場是破口的聯想實在太離譜。

應曉薇痛批，林昶佐絕口不提批發市場其實來自全國承銷人，試圖讓國人誤以為「又有疫情、又是萬華」，質疑林昶佐是配合中央的伏筆為7月12號若無法解封，再次甩鍋萬華？

曾任二二八國家紀念館首任館長，同時也是228事件受難者家屬廖繼斌在臉書上痛批，林昶佐自豪曾擔任二二八基金會董事，但僅出席過1次董事會議，卻靠著緊抱228神主牌，從一個歌手鯉躍龍門變成政壇新寵。

廖繼斌指出，林昶佐在立法院的個人經歷中，把曾擔任二二八基金會董事的豐功偉業放了進去，結果這位自詡為228正義使者的歌手，在第6屆2年任期、15次的董事會中，竟然只出席了1次董事會，其他14次全部請假缺席，這樣的出席率，一定遭到同儕的冷眼與排斥。

廖繼斌直言，林昶佐請從今以後不要再提228三個字，你每提一次，我們遺族心中就多淌血一次，另外也提醒你，把你的立法院履歷中，行政院二二八基金會董事那11個字，趁你還沒被罷免的時候，趕快拿掉吧。

此外，一名肉販正妹采婕跳出來力挺林昶佐，還曬出「疫苗公文」直指林昶佐有在做事，卻被網友抓包是自己人，朱學恒在臉書直播中也爆料，張采婕就是林昶佐團隊的人。對此，張采婕表示，理性的人還是占大多數，熟客們也都傳訊要我別在意謾罵和攻擊。