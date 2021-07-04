大數據殺熟迎來強監管。7月2日大陸市場監管總局發佈《價格違法行為行政處罰規定（修訂徵求意見稿）》，調整六類價格違法行為罰款額度，新增處罰上限規定，例如殺熟可最高可處上一年度銷售總額5‰以下的罰款，並新增對電商平台、行業協會商會、仲介機構、國家行政機關收費的違法行為罰款規定，明確突發事件的哄抬價格等行為將從重處罰。

根據券商中國報導，觀察此次《徵求意見稿》主要修訂有10大要點之多。其中包含像是，針對「低價傾銷」、「價格串通」、「哄抬價格」、「價格欺詐」、「抬級抬價、壓級壓價」、「不執行政府指導價、政府定價」等6類處罰規定，原定具體數額的罰款，改調整為以違法行為發生期間銷售額或所囤積貨值計算罰款。

另外也新增「處罰上限」的規定，大陸價格監督管理部門依照本規定對經營者進行處罰，以違法行為發生期間銷售額或所囤積貨值計算罰款的，罰款不得超過經營者上一年度銷售額10％。

同時修訂或增加針對「哄抬價格」、「不執行政府指導價、政府定價」、「牟取暴利」行為的處罰範圍；也新增「針對新業態中的價格違法行為」的相關處罰。其中提到，對於電商平台的價格違法行為，可處一年度銷售總額1‰以上、5‰以下的罰款，甚至情節嚴重的或可吊銷營業執照。