英國網壇又一個「新希望」出現了？今年才18歲的女將拉杜卡努(Emma Raducanu)以6-3、7-5殺退對手瑟絲提(Sorana Cirstea)，生涯首度參加溫網就闖進女單16強。堂堂的溫布頓地主英國已經44年沒有拿下女單冠軍了，每年都是看著別國的女將在倫敦奪冠。球迷不敢奢望拉杜卡努今年就摘冠，她世界排名333，持外卡打進溫網，能走到16強已經是祖先保佑。

拉杜卡努不是英格蘭人，她在加拿大多倫多出生，父親是羅馬尼亞人，母親是華人，雙親在她2歲時搬去英國倫敦，5歲進入網球學校。她最愛的網球選手不難猜，就是大陸傳奇女將李娜，以及現役的羅馬尼亞前輩哈麗普(Simona Halep)。

英國男網名將莫瑞(Andy Murray)於2004年開始被英媒稱為「希望」，直到2012年他終於成為英國暌違76年的大滿貫男單冠軍（美網），2013年莫瑞「光復」了祖國1936年以來就失陷的溫網。2016年他再奪溫網冠軍，ATP世界排名第1，成為史上首位英國球王，2017新年被女皇授與爵士勳銜。

光復溫網的功勞非比尋常，前一位摘下溫網女單冠軍的韋德(Virginia Wade)，她在1986年獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）以表彰她對英國網壇的貢獻。莫瑞與韋德都獲得官佐勳章，莫瑞多拿到一個爵士勳銜，被允許在名字前面加一個「Sir」。拉杜卡努將在16強對戰澳洲女將湯加諾維琪(Ajla Tomljanovic)，湯加諾維琪也是生涯初次打到溫網16強。