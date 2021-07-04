蘆竹警分局指出，桃園蘆竹3日上午5名中年男女相約檳榔攤飲酒聊天，違反室內群聚不得超過5人規定，警方表示，已移請衛生局進行裁處。（蘆竹警分局提供／蕭靈璽桃園傳真）

解封日近，民眾外出的心蠢蠢欲動，桃園3日即發生2起違反防疫規定店家裁罰事件，因近日炎熱，3日上午蘆竹5男女相約檳榔攤暢飲啤酒遭警方依法取締，另同日下午大園亦有1小吃店因私自開放內用，經警方查獲後，已移請衛生局進行裁處。

疫情趨緩，距離12日解封僅剩8天，然而3日時逢假日，不少民眾等不及正式開放竟鬆懈戒心任意違規，除3日上午蘆竹5男女相約檳榔攤暢飲啤酒談天遭警方取締外，同日下午大園亦有1小吃店私自開放內用，違反防疫規定，3日中即發生2起違規事件，警方呼籲，疫情尚未趨緩，民眾應確實遵守規定。

關於檳榔攤群聚，蘆竹警分局表示，3日中午警方接獲報案指稱蘆竹區大興路一處檳榔攤有多人聚集，員警到場後確實發現5名男女圍坐配著下酒菜暢飲啤酒，並指出，5人因天氣炎熱不顧防疫規定，相約10點半前往檳榔攤飲酒聚會，面對警方詢問，女子仍辯稱有戴口罩，但由於室內聚會人數不得超過5人，警方仍依規定移請衛生局裁罰。

關於小吃店內用，大園警分局表示，3日下午5時員警行經觀音區巡邏發現1間小吃店內有人聚集隨即前往察看，當場查獲江姓老闆與2名客人正飲酒、用餐，雖江姓老闆辯稱自己與2名客人是朋友關係，僅單純吃飯，更強調室內沒有超過5人，但警方表示，警戒期間餐廳均不開放內用，仍移請衛生局裁處。

警方呼籲民眾，目前疫情尚未趨緩，全國仍處於第三級緊戒，請民眾確實遵守防疫規定，外出應全程被戴口罩，且遵守室內不得超過5人，室外不得超過10人的群聚規定，也呼籲餐廳業者疫情期間，餐廳均不得提供內用，如有違反規定情形，將依傳染病防治法開罰。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障