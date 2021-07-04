天使隊4日以4比1擊敗金鶯隊，大谷翔平此役沒獲得太多打擊機會，2打數無安打，另獲得3次四壞球保送，其中2次遭到敬遠，單場2次被故意保送是大聯盟生涯首次。

從6月分起，大谷翔平棒子就十分火燙，單季13轟、23打點幫助他拿下赴美首座單月MVP獎項，而他的火燙手感也延續到7月，昨天繳出雙響炮、近3戰4轟，也讓對手必須對他敬畏三分。

今天大谷翔平繼續打第2棒指定打擊，站上打擊區時，全場球迷高喊「MVP！MVP！」，最終首打席選到保送上壘。2局下2出局、三壘有人，大谷翔平再度站上打擊區，不過直接獲得「禮遇」，直接被敬遠，他放下球棒，緩緩走上一壘，不過全場球迷不滿對方不讓大谷打，發出噓聲。

第3打席大谷翔平終於有球打，但他敲出二壘滾地球出局，第6局三壘有人時大谷翔平又被故意保送，他依舊帶著微笑踏上一壘，最後一打席則是敲出右外野飛球出局。

本季大谷翔平已累積5次遭到敬遠，金鶯今天2次策略都奏效，沒讓天使延續攻勢，而今年球季前大谷翔平只共被敬遠3次，今天單場2度遭「禮遇」更是生涯頭一遭。