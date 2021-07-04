台大日前在第一波醫護人員接種疫苗時，才被北市府點名疫苗打太慢，還有剩餘，不過這波七月一日擴大到第八類以來，7月2日單日接種量則達全國第一的2613人次。

日前台北市長柯文哲針對台北市轄下醫院不少醫護都不願意接種AZ疫苗存量剩下很多，其中台大醫院還被點名剩下最多的疫苗。

七月一日開始，國內新冠疫苗的接種對象已擴大至第1類到第8類，臺大醫院更提供72歲以上長者預約，也針對第1到7類別民眾，設立特殊門診，讓符合者都能盡快接種疫苗。

臺大醫院自2021年6月15日開始，配合政府大量施打政策，已在臺大醫院國際會議中心及醫學院體育館，成立七線的大量接種站，調派百餘名同仁，為民眾施打。7月2日單日接種量高達2613人次，創下全國第一。

台大醫院表示，場所提供無障礙環境，輪椅直接進出，有停車場方便家屬接送長者，採宇美町式病人坐著不動醫療人員移動的方式，降低長者跌倒風險，等候動線也備有坐椅，使用彩虹七色來引領民眾動線，更因場地不在醫院中，讓民眾不必有要進入醫院的風險擔憂，因為廣受大眾歡迎，至今已服務14967位民眾。

6月22日起更加開設孕婦特別診(共八線)，額外提供婦產部主治醫師諮詢，於現場提供超音波及胎心音檢查，截至目前已施打1396位，獲得準媽媽們一致好評。

根據臺灣婦產科醫學會表示懷孕染疫會提高母體罹患重症的機率，例如入加護病房機率會增加3 倍、需使用呼吸器增加2.9 倍及死亡增加1.7 倍(Zabrano et al. MMWR 2020 Oct 3），故產科醫師建議孕婦可依個人意願施打疫苗。