傳統太陽能光電模組使用鋁製邊框，在濱海地區易腐蝕損壞。（羅浚濱攝）

傳統太陽能光電模組使用鋁製邊框，在濱海地區容腐蝕損壞，工研院攜手錸德科技、邦泰複合材料、聚隆纖維等3家廠商，共同開發「耐候耐蝕塑膠邊框」，具有高強度、高絕緣、環保可回收及耐腐蝕等優異特性，更可延長濱海太陽能模組的使用壽命，搶攻再生能源商機。

工研院材化所長李宗銘表示，台灣為開發太陽能電力，近年來已積極在濱海場域佈建太陽能發電系統，但太陽光電模組的鋁金屬邊框，易因環境高鹽分導致腐蝕損壞，工研院為此執行經濟部科技專案，進行創新工程塑膠邊框材料及製程的開發。

李宗銘進一步說，目前太陽能板使用壽命在20到25年，邊框材質用鋁合金，生產製程節能度低，還需要接地線才可絕緣，太陽能模組裝在濱海場域，邊框耐蝕度很低，使用壽命約5年，太陽能板尚未壞掉就要汰換數次邊框。

工研院研發的「耐候耐蝕邊框」，是國內首創耐候耐蝕工程塑膠材料，通過國家標準VPC標章測試驗證，生產製程節能很好，絕緣性高，模組也不需接地線，經加速耐候老化測試，預估可達20年，適用於濱海場域、岩灘、離岸等高濕高風壓高鹽害的嚴苛環境。

李宗銘指出，耐候耐蝕邊框可延長濱海場域太陽能模組使用壽命，若模組汰役後塑膠邊框還可回收再利用，工研院攜手三家廠商建構研發聯盟，期打造國產工程塑膠新材料在太陽能模組應用的供應鏈，力助台灣產業打進國際市場

目前耐候耐蝕邊框的太陽能模組，已在澎湖高鹽分濱海地區進行實際場域驗證，未來預估濱海場域將建置100萬套以上，廠商希望量產後再公布照片，搶攻國際沿海場域太陽能市場的商機。