新竹縣文化局往年暑假舉辦的文藝夏令營活動，今年受疫情關係改採線上方式，推出「FUN一夏，2021線上文藝夏令營」研習活動，從6日開始報名，精選9堂課程，陪伴小朋友安心在家FUN暑假。

縣長楊文科表示，往年文化局在暑假推出的文藝夏令營研習活動，都受小朋友喜愛，今年受到疫情影響停止辦理實體課程，為了陪伴小朋友過個安全又有趣的暑假，文化局特別開辦線上研習課程，讓小朋友在家安心學習。

文化局推出「FUN一夏，2021線上文藝夏令營」研習活動，從7月20日至8月20日辦理為期一個月，精選9堂課包括英文唱遊、繪畫、寫作，還有好玩的科學課，供小朋友選擇，詳情請上文化局研習班網站查擇，

文化局長李安妤表示，今年首次嘗試以線上共學方式，除了讓小朋友安心在家學習，家長也可以放心在家陪伴孩子，推出英文唱遊說故事線上、動漫動漫創意課線上、兒童繪畫、聽故事學寫作線等，課程內容豐富，歡迎有興趣的家長、國小學生報名。

夏令營活動預計6日上午10點起至7月12日開放報名及繳費，相關活動及報名資訊皆可在竹縣go藝思FB粉絲頁、文化局研習班網站查詢。

另外，文化局全新推出爹地媽咪說故事影音版「新竹縣Wonderland小耳朵故事島」，從5日起至8月底每周一中午12點定時首播，讓小朋友宅在家透過網路就可觀賞熱門兒童故事。新竹縣圖書館提供台灣雲端書庫@新竹縣、Hyread網路書店等多個電子書平台，有上萬本線上精選電子書免費看。