民進黨立委何志偉(吳家豪攝)

全國三級警戒將至7月12日，之後是否解禁仍未確定。台北大同、士林選區的綠委何志偉今日表示，士林夜市營業攤商銳減80％，剩下的2成商家營業額大概也只剩20％，台灣實體經濟恐怕已快撐不下去。

何志偉指出，疫情爆發後，只要跟人有接觸的行業別，比方餐飲店、咖啡店、健身房等等，通通停擺，實體經濟影響難以預估。而且很多小店都沒有裁員，盡量幫員工度過難關。台灣雖然外銷情況還不錯，但內需的經濟體已經遍地哀嚎。

何志偉說，自己選區裡的士林夜市，基本上已經有8成的攤商店家已暫停或結束營業，只剩2成店家苦撐，雖然有些商家跟外送平台合作提供外帶服務，但服飾飾品、跟部分無法提供外帶的餐飲等，因非屬民生剛性需求，因此都快撐不下去。

何志偉表示，在防疫工作完備的前提下，若能做好「拉開人均距離」、「進入市場時採實名制」、「入出口動線規畫得當」、「採電子支付，減少鈔票與銅板的接觸」等條件，在戶外、開放式的空間，跟室內空間比起來是相對安全許多。

何志偉指出，自5月中全國三級警戒開始至今約2個月，倒閉潮已經浮現，若7月12日後宣布再度延長警戒，將會加速倒閉潮，台灣現在是靠著儲蓄全球前五名，才能勉強支撐，但能撐多久，沒有人知道。

至於若三級警戒延長，是否有新的紓困方案或補助？何志偉說，目前執政團隊有在討論，但紓困4.0仍有許多要檢討的地方。以紓困貸款為例，很多民眾要借錢度過難關，「這些錢不是不用還」，但台銀的拒貸率達3成，根本無視人民死活。

何志偉表示，自己在本周三(6月30日)民進黨中常會時也已向蔡總統反映，政府應該努力和人民一起度過難關，而不是這種事不關己的態度，台銀這種衙門心態不改，非常可惡，「會被氣死」。