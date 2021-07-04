台灣新冠肺炎疫情3級警戒12日可能降級微解封，各家學校面臨暑期輔導上課問題，台南市教育局預估若能無法到校，傾向8月起利用視訊上課，有家長反應視訊上課的學習效果差，若暑期輔導仍採視訊，不想參加。

台灣12日可望解除3級警戒，台南市教育局正評估各項微解封的放寬條件，首先面對的就是各校暑期輔導課問題。

暑期輔導課為學生自由繳費參加，過去多數以準備升學考試的學生為主，為溫習而非上進度課，對象是國中2、3年級與高中3個年級的學生。

台南市教育局主管國、高中學校的暑期營隊與戶外活動多數已取消，國中、高中的升學班，一般暑期輔導20日起陸續開始，今年因為疫情，多數學校延後一周開課，台南市教育局正評估12日以後狀況，傾向8月起再以視訊方式開輔導課。

有家長表示，5月起採視訊上課，小孩在家上課有些會偷看影片，或偷打電玩，學習效果不佳，如果暑假輔導課仍採視訊，考慮不想參加。

台南市中西區建興國中校長陳建和表示，暑期輔導課以升學需求的學生為主，各校正調查家長意願，多數家長為了孩子課業不落後，參加意願仍高，但確實有家長反應之前的視訊學習效果打折。

台南市教育局表示，暑期輔導課目前傾向8月起視訊上課，但會依照中央公布3級警戒12日之後的狀況滾動式調整，若疫情持續降溫，經過中央同意，將與學校討論各項上課前的防疫準備。