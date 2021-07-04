知名餐廳「越南王」、「港動吃鍋」廖姓負責人，被控從2019年開始，從越南進口河粉等食品原料，到台灣後變更包裝、佯稱是台灣製造，再販售給其他加盟業者，藉以詐取金錢；此外，廖男因缺錢周轉，還偽造邱姓合夥人資料並轉賣其股權，台中地院依詐欺等罪嫌判廖男共2年6月刑期。

判決指出，30歲廖姓男子是「港動國際有限公司」負責人，旗下有5家「越南王餐廳」及3家「港動吃鍋」直營餐廳，他並於2019年3月開放加盟「越南王」連鎖店，加盟主除須支付加盟費給廖男，且必須向廖進貨原物料，總計有新北三重店、竹北店及台中逢甲店、嘉義民族店等共6家業者加盟。

廖男為提升「越南王餐廳」使用的河粉品牌價值，也避免被加盟業者發現其進貨來源、轉而自行購買河粉，竟以每箱河粉（30包）1050元的價格，向普銘有限公司採購越南製造後進口台灣的「澱粉條」，且廖又指示員工私自更換河粉外包裝，將「澱粉條」標示改為台灣製造、註明「越南王河粉」字樣。

判決表示，廖男在向加盟業者推銷產品時，還佯稱自家的合法是在潭子工廠製造等不實訊息，使得張姓、溫姓等加盟業者誤信，以每箱1350的價格向廖男購買河粉，總計從2019年5月至12月，廖男以此手法共賣出315箱河粉給6家加盟店，詐騙所得達42萬5250元。

此外，廖男也與邱姓合夥人一起開設「越南王台積電直營店」，其中邱男出資43萬元、占股份45％，但廖男2019年12月因資金周轉不靈，竟謊稱邱的母親罹癌、急需金錢，並偽造邱男署押、指印，以45萬元價格轉賣邱男持股給林姓投資人，使邱、林皆遭受損失。

台中地院指出，在變更河粉包裝並販售給加盟業者部分，廖男涉嫌6次詐欺罪，分別判他2月至6月不等的有期徒刑，合併應執行1年6月、可易科罰金：另他偽造邱男指印的部分，則依偽造私文書罪判處1年刑期、不可易科罰金。