洪姓男子涉嫌在三義木雕街順手牽羊偷走檜木精油。（苗栗警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

一名洪姓導遊因疫情無團可帶，缺少收入下，竟在三義木雕街順手牽羊被逮。

1名洪姓導遊因近來疫情影響無團可帶，日前到苗栗三義散心，卻在木雕街上閒逛時，順手牽羊偷走2家木雕店的觀音木雕及檜木精油，原本店家渾然未覺，次日洪嫌竟來電店家詢問木雕及精油價格，才驚動店家清點發現失竊報警，轄區苗栗警分局三義分駐所立即循線追查洪嫌涉案，將他逮捕歸案並追回全部贓物。

據悉，這名洪姓導遊是駛駛雙B進口轎車前往三義散心閒逛，店家發現失竊後，因洪某曾來電詢問失竊木雕價格，店方於是根據洪某來電號碼回撥過去，希望對方道歉並歸還竊走木雕，就不再追究，但洪某卻拒接電話，店方最後才決定正式報警。

洪姓導遊因疫情關係，已有相當日子無團可帶，日前起意駕車到苗栗三義散心，在逛至水美木雕街上1家木雕店時，因見到店門陳售檜木精油，洪某臨時起了貪念，順手牽羊偷走6瓶精油，接著再走到另1家木雕店，見到店門陳列架上有一尊觀音木雕，洪某再度動手偷走木雕後揚長而去。

店家失竊後一度未查覺，直到隔天，2家店先後接獲不明人士來電詢問精油及觀音木雕價格，才引起店家警覺清點物品，才發現商品被竊，向轄區三義分駐所報案。

三義分駐所新上任所長倪家聖據報後立即帶領員警趕往了解，並即調閱監視影帶分析過濾可疑嫌犯，結果鎖定洪某涉案，監視器畫面清楚拍下洪某順手牽羊的過程，警方並循線逮捕洪某並起出全部贓物。

經警方調查，洪某因見木雕店家精油包裝精美，木雕雕刻傳神，覺得極具價值，才起意行竊後想要變賣或送人，但是不知道精油跟木雕的行情，才會在隔日佯裝客人打電話詢問贓物報價，未料此舉讓店家發現異常，查知失竊後報警追查到案，警方詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。