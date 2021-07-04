立委林昶佐2日在環南市場當眾指講「廢話」，不只當場被環南市場自治會會長林勝東嗆聲，更被攤商反嗆「要演戲回電視上！」「回去唱歌」。不過其實林昶佐過去曾遭控很會申請補助，不僅其所屬的閃靈樂團多次向政府申請補助，電影《衝組》票房慘淡，卻也拿了近2000萬元的補助金。

2019年林昶佐遭藍營民代指控，閃靈樂團向政府申請補助金額，從2010年的120萬元，飆至2017年的逾千萬元；至於林昶佐的傳記電影《衝組》雖然票房淒慘，但在2017年電影殺青請後，還能申請到補助，244萬元票房竟能獲得1900餘萬元補助金，連時任立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌都包場看電影拯救票房，當時台北市議員羅智強怒轟，「人若一綠雞犬升天，人若不綠要活都難」。

對於指控，林昶佐當時回應表示，所有過去參與的音樂或電影的相關公司，在2016進入國會擔任立法委員之後，就全數退出。

至於《衝組》，林昶佐則指出，該部電影是在2014至2015年拍攝，他參與的初期籌備也是在那段時期，當時尚未擔任立委，但後來的上映及行銷等規劃，應由導演回應，電影的輔導金也都是公開資訊。他強調，擔任立委以來，未曾為電影補助發過一份公文、打過一通電話。