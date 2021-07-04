《以家人之名》打破了家人的傳統定義。（中天綜合台提供）

涂松岩以《以家人之名》建立超級暖爸形象。（中天綜合台提供）

談松韵演活李尖尖。（中天綜合台提供）

送威龍、張新成劇中都喜歡妹妹李尖尖。（中天綜合台提供）

開出收視佳績的家庭溫馨好戲《以家人之名》5日起在中天綜合台播出，該劇由實力派演員涂松岩、張晞臨，與三位霸頻演員譚松韵、宋威龍及張新成共同主演，講述三個沒有血緣關係的孩子，因機緣巧合成為彼此的「新家人」，在兩個爸爸的扶養下，三兄妹成長過程相互扶持，治癒在原生家庭所帶來的傷痛，並與過去的自己和解。

《以家人之名》讓沒有血緣關係的人因愛而成為一家人，打破了家人的傳統定義，更顛覆大眾對「爸爸」的刻板印象，劇中父代母職的「家庭煮夫」涂松岩，一句「不管遇到什麼事，你放心有爸在！」成為三兄妹最堅強的後盾，而涂松岩無私的愛與付出，不僅僅只對自己的親生女兒李尖尖，連被他霸氣收養的張新成同樣也享有他的濃烈父愛。他表示賀子秋與凌霄雖非親生兒子，但所獲得的關愛與李尖尖絕無差異，不料對此宋威龍竟冷不防地說：「但凌霄有得到李尖尖的愛。」此話一出讓張新成氣得哭喊：「你是說你有的我沒有，我有的你都有嗎？這也太傷人了吧。」

劇中一家五口圍坐在飯桌上用餐，分享彼此的喜怒哀樂，是劇裡常出現的溫馨橋段，涂松岩印象最深刻的戲也是在飯桌上：「小尖尖第一次來例假真的很搞笑，在一大桌子男性只有她一個女生，她還毫無顧忌就宣佈『我來大姨媽了』。」而涂松岩認為飯桌上所發生的大小事，對觀眾來說都很有感：「他們能從中找到自己或者身邊朋友的感動點，很多情感戲都發生在餐桌上，這也是我們這部戲的標誌之一。」

提到飯桌戲，張新成也忍不住爆料宋威龍的特殊口味：「我看他這麼瘦，想說關心他一下是不是不愛吃東西？結果他跟我說他只喜歡吃『特別』的食物。」這勾起張新成的好奇感，滿心期待宋威龍到底偏愛什麼私藏料理，沒想到宋威龍回答最愛麻辣燙和臭豆腐，讓張新成覺得傻眼，因為實在有點普通。

有著截然不同性格的張新成與宋威龍，不論在戲裡戲外，都時常把譚松韵逗得樂不可支，譚松韵認為李尖尖有兩個爸爸與哥哥的加倍疼愛，不僅讓她成為世上最幸福的女孩，也是讓她時刻保有正能量的原因，但是當譚松韵遇到超級喪命題「大哥小哥掉進河裡妳會救誰」時，一旁的張新成與宋威龍紛紛在旁用眼神暗示，但譚松韵卻說出意想不到的答案：「我有兩個爸爸叫他們一人救一個吧，反正我也不會游泳。」既歡樂又不失溫馨的必看好戲《以家人之名》明(5日)起周一至周五晚間7點在中天綜合台播出。