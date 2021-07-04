桃園有熱心民眾打電話到餐廳，拜託業者送30份餐點到中路消防分隊，為消防員打氣，也希望打火弟兄救人之餘也要保護好自己。(消防提供／蔡依珍桃園傳真)

彰化喬友大樓火警再釀消防員殉職，桃園有熱心民眾打電話到餐廳，拜託業者送30份餐點到中路消防分隊，為消防員打氣，也希望打火弟兄救人之餘也要保護好自己，業者昨天跟今天共送上30鍋小火鍋，笑說自己也不知道對方是誰，消防員特別製作一張「發不出去的感謝狀」，感謝這位「無名氏」。

中路消防分隊長許翠珊說，彰化縣「喬友大樓」火警隔天，接獲餐飲業者來電，說有一位不願具名的善心人士，看到消防員殉職新聞後感慨萬千，想在這士氣低迷的時刻捐贈30份餐點，用行動鼓勵消防員，詢問什麼時候方便送餐，同仁討論後決定周末2天晚上享用熱心人士的愛心。

許翠珊說，分隊總共27人，30鍋小火鍋分2天配送，同仁為了感謝熱心民眾，特別製作一張感謝狀，感謝這位「無名氏」對消防同仁的支持。

許翠珊提到，消防員火場殉職，讓許多民眾聯想起日前火紅的消防職人劇《火神的眼淚》，劇中角色林義陽同樣因進入火場救援而殉職，讓民眾更有共鳴，她不諱言，影片播出後，捐贈物資情況變多，有的是透過消防局分配、有的是直接上門分隊，過去非常少見，但現在幾乎每周都有，「蠻明顯的落差！」

「其實蠻感動的，這幾年的努力沒有白費！」許翠珊說，其實劇中消防員遭受民眾不合理對待只是冰山一角，現實更艱辛，常消磨掉同仁的熱忱，感謝職人劇讓他們的辛苦被看見，現在出勤獲得更多民眾由衷地感謝，不再只是覺得「是消防員本來就應該做的」，她謝謝民眾的熱心，會持續努力服務社會。