府城天險-鹿耳春潮解說牌設置處。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

瀨北鹽田解說牌。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

鹽埕出張所-瀨北鹽田解說牌設置處。(台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真)

「台灣八景」隨不同時代而有所變遷，最早出現於1696年清領時期《臺灣府志》，即使台灣八景相關描述，當時開發多半集中於西南部，因此，勝景皆大部分集中於台南，今天台南雖已不復見當年景色，仍可透過文獻與學者研究，重新建構歷史場域，遙想昔日台南勝景。台南市文化局近期特別選擇具歷史場景意義6處製作歷史場景解說牌，標示台南歷史縱深。

文化局表示，此次委託中央研究院許雪姬、林玉茹及謝國興等國內重量級學者，針對清代台灣八景中的三景「安平晚渡」、「沙鯤漁火」與「鹿耳春潮」，和南區鹽埕鹽業發展主題相關2處鹽田調查研究。

根據考據，清代三景和兩處鹽田的歷史場域，主要有6個地點，其中4處位於安平區、1處位在安南區、1處位於中西區。歷史場景與現今所在地點分別為：府城天險＝鹿耳春潮、協進國小＆石門國小＝安平晚渡、漁光島＝沙鯤漁火、鹽埕出張所＝瀨北鹽田、永成路＝瀨口鹽田等6處場域。

此次歷史場域的建構搭配說明牌的製作，將能輔助台南觀光文化深度導覽，增加在地市民及國人遊客對在地的想像，感受處處皆歷史的氛圍。說明牌預計3個月內完工，屆時將更完整建構大台南地區歷史足跡，帶動在地文化發展。

文化局強調，台南作為清治初期的全台首府，透過八景與鹽田歷史場域建構，期望重現清治時期的歷史，帶領民眾重回當年「一府、二鹿、三艋舺」時期的繁榮，再一次領略台南古都魅力。