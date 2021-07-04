不少人對交通違規的「檢舉魔人」、「檢舉達人」恨得牙癢癢的，不過一名網友分享悲傷故事，一名好友的妻子為了閃違規並排車輛，不慎摔車遭後方砂石車輾斃，好友親眼見到妻子變成「肉泥」，從此之後踏上「檢舉魔人」之路。

「小胖，別再折磨自己了，好好過生活吧」，一名網友在臉書社團《爆怨2公社》分享好友「小胖」的故事，他表示小胖目前175公分、65公斤，當年小胖80公斤、他老婆47公斤，兩人要結婚時大家都取笑，經歷同事間的閒言閒語、雙方家長的萬般刁難、公司長官的不看好，最終仍然結為夫妻，育有一子一女，婚姻幸福美滿。

5年前一個夜晚，小胖的老婆騎車載他去買小吃，雙線道路口併排停車，小胖的老婆為了閃車，把車子騎到稍微路中央的位置，後面一台時速將近100的改裝車，邊按喇叭邊從小胖老婆騎的車旁呼嘯而過，雖然沒有碰撞，但她嚇到摔車，小胖往路邊倒，而小胖的老婆往路中央倒，後方一輛砂石車閃避不及壓了過去，拖出10公尺的血痕，小胖眼睜睜看著愛妻被輾成肉泥。

「嗚嗚嗚...一個人就這樣沒了」，原PO說，這是他到現場聽到小胖說的第一句話，也是最後一句話。之後小胖直到老婆下葬，再也沒有說過一句話，也開始成為檢舉魔人的日子，常被追打、被網路上的人罵，也因此瘦了一大圈。

原PO感嘆，「我不知道其他人為了甚麼去檢舉，我只知道我的同事小胖，他是為了不要再讓悲劇發生而去檢舉」、「違停的人們，每個檢舉魔人背後的故事，你都清楚嗎？」。

眾多網友看完也感慨回應：「支持檢舉達人！！！不要在那邊說什麼違規一下而已，你都不會違規啦，是啊我會違規，但是我違規不會怪檢舉達人，有時候真的貪圖方便，被拍到了就認命一點繳罰單啊，在那邊靠北做對的人衝啥小」、「我住澳洲16年，只在路上看過一次翻車，但是在台灣，三天兩頭就在路上看到車禍，而且，台灣的交通罰則真的很輕！有檢舉達人都違規到這樣了，沒有檢舉達人豈不更多違規？」、「說穿了就是教育失敗，堅持不要臉的貪圖方便跟『沒那麼倒楣』的僥倖心態」。