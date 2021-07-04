疫情延燒，社會仍需維持正常運作，國民黨立委李貴敏辦公室近日接到不少陳情，許多從事或協助一線救護、救災與消防工作的義消，至今未列入疫苗優先接種名單，李貴敏表示，「請高高在上的官員們說淸楚，為什麼蘇揆麾下的大內梗圖高手可以優先打疫苗，而身處一線風險的義消朋友不行？」

李貴敏表示，身處第一線高風險環境的衝擊使得每個人都提心吊膽。他們都是因工作而有風險的人員，這樣實在說不過去。「雖然指揮中心在也說要研議，會綜合考量，還要消防署整理各縣市從事救護的義消名單。但義消朋友畢竟已經陳情了一段時間，現在指揮中心到底執行到哪裡了？不該公開說明嗎？」

李貴敏指出，她主張政府政策必須公開透明，民眾才能得以公開檢驗。「迄今，獨創全球搶先平民百姓施打疫苗的第二類優先行政官員究竟是誰？何以數量一再增加？又何以必需搶在一般民眾前優先施打？」

李貴敏直言，「蘇揆團隊始終拒絕公開、民進黨立法委員們也藉人數優勢封殺公開業巳施打疫苗的行政官員名單，死守黑箱不放，除嚴重妨礙民眾知情權外，更置第一線人員之安危於不顧！」