炎熱的夏季正式來臨，即使長時間開冷氣，悶熱的天氣依舊容易讓人變得慵懶、食慾不振，建議每個人都要注意健康問題，也不能忽視身邊長輩的身體狀態！塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，生肖屬兔、馬、猴的人在夏季必須特別注意身心健康，如果出現任何不適，一定要及早看醫生，切勿拖延。

▍1.生肖兔

雖然夏季容易悶熱，但生肖兔的人要注意不要因此喝下過多冰水，一旦身體瞬間失去平衡，恐造成負擔，容易引發氣喘，女性喝冰水也會引發婦科不順、經期錯亂問題。夏天是泌尿道感染的好發季節，記得要多喝常溫開水、不要憋尿，也不要長時間待在冷氣房裡，可能誘發過敏體質，對血液循環也不好，記得在工作空檔中起身走動，流一些汗會讓身體代謝更順暢。

▍2.生肖馬

夏季白天長、夜間短，生肖馬的人要特別注意睡眠問題，如果你是夜貓族，長期沒充分休息，又常常把壓力累積在自己心裡，久而久之就會產生情緒上的負擔，連身體也會吃不消，很可能會拉肚子、腸胃不適，或是頻繁感冒，出現皮膚冒疹子或紅斑過敏等狀況，都是因為身體機能失調。建議作息一定要調整，睡前可做瑜伽、冥想幫助放鬆。

▍3.生肖猴

夏日炎炎、天氣悶熱，生肖猴的人很容易覺得情緒低落，想法也變得悲觀，即使身邊的人想要安慰你，自己也聽不進去。在工作方面，近期可能出現變動，讓你不得不耗費更多精神及體力去應付，種種內在心理或外在疲勞，都使你身心俱疲。提醒你要多多找時間休息，每個禮拜撥出幾天來好好放鬆，別讓自己累倒。