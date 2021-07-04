吳以涵飾演的小嘉玲與阿嬤楊麗音仍有許多精彩對手戲。（華視、CATCHPLAY提供）

吳以涵飾演的小嘉玲開始有了少女的煩惱。（華視、CATCHPLAY提供）

吳以涵飾演的小嘉玲開始有了少女的煩惱。（華視、CATCHPLAY提供）

華視、CATCHPLAY與百戲電影共同製作的台式新喜劇《俗女養成記2》，即將於父親節8月8日晚間9點正式推出。繼首支預告《芭樂篇》推出後大受粉絲們喜愛後，第二支預告《青春篇》3日已正式推出，搶先曝光第二季「小嘉玲」吳以涵的西瓜頭造型和精彩演出畫面，「小嘉玲」開始面臨每個女人都會遇到月經煩惱，童言童語地說：「我這個月經是要到什麼時候呀？」而「嘉玲媽」于子育也開始擔心她會遇到壞人，教她防身秘技「戳眼睛踢下面」口訣，還有許多六、七年級生曾嘗試「半夜削蘋果看未來老公」的都市傳說畫面，短短30秒影片預告《俗女養成記2》將開啟少女嘉玲的煩惱新篇章。

吳以涵在《俗女養成記2》劇中面臨初經來襲的困擾，現實生活中她透露自己很幸運、並沒有很不舒服的反應，感謝媽媽在她三、四年級時就「超前佈署」，提前先教好了相關衛教知識和使用衛生棉的方法，因此當六年級月經真的來的時候，就能比較懂得應對，沒有像《青春篇》預告中「小嘉玲」特別被嚇到，且她每逢月事，媽媽也會煮豬肝湯、紅豆湯幫她補補身體。

有別於第一季的美美長髮造型，《俗女2》劇中「小嘉玲」升上國中配合台灣早期學校髮禁背景變身西瓜頭造型，吳以涵透露說：「第一次看到這造型時覺得很好笑！很可愛！」雖然主要是戴假髮演出，但為了讓整體造型看起來更自然，吳以涵也特別配合剪短了頭髮，一剪就剪了35公分的頭髮，聊到這段過程她說：「當初導演找我加入劇組的時候，就有透露需要剪短髮，本來是不太想的，因為從小到國中都一直是留長髮，一開始有點抗拒，但後來想說『好吧！為了俗女2』就剪了」。被問未來在會想嘗試短髮造型嗎？ 吳以涵不加思索笑回：「不會！長髮可以做比較多不同造型。」並說除非為了戲劇演出，否則不會想剪短髮。

因為疫情關係，吳以涵透露自己從5月18日停課到現在，連家門都沒有踏出過，至今都一個多月了，被問及在家有被悶壞嗎？ 她笑回：「我很多事做，還沒到悶壞!」她表示平日都是在家遠距上課，還有研讀之後將開拍的電影和戲劇劇本，生活用品和食材都是透過以涵媽媽出門採買，每次採買都是2千元起跳頗傷荷包，而媽媽回到家也都會馬上噴酒精消毒，再去洗澡換衣服，防疫做好做滿。

日前以涵媽媽也在臉書自曝了一段母女對話，吳以涵：「媽咪妳煮的菜好好吃喔! 我可以每天都三級廢在家裡！」而以涵媽媽則回說：「妳有考慮過我的感受嗎？學校吃有收營養午餐費，我是不是可以比照辦理？」看得出媽媽的好手藝完全擄獲以涵的心，母女兩人居家防疫的逗趣生活一覽無遺。對於倒數兩個月《俗女養成記2》即將播出，吳以涵很興奮也很期待，並透露說：「跟第一季比起來，我有很努力在精進自己的演技，希望屆時能獲得觀眾朋友能喜歡。」

台式新喜劇《俗女養成記》由陳長綸、嚴藝文共同執導，謝盈萱、吳以涵、陳竹昇、溫昇豪、藍葦華、于子育、楊麗音、夏靖庭、宋偉恩主演，改編自江鵝同名散文，講述台灣六年級女生的成長故事，2019年首集播出後就口碑爆棚，引領一波台灣《俗女》風潮，最後一集更是創下每分鐘平均收視2.22，創下華視近年周日晚間戲劇的新紀錄，亦在獨家同步跟播的CATCHPLAY＋影音平台締造大幅度會員成長，在第55屆電視金鐘獎一舉囊括「迷你劇集獎」、 「迷你劇集／電視電影女配角獎」與「 戲劇類節目剪輯獎」三項大獎。《俗女養成記2》由原班人馬回歸演出，於父親節8月8日起每周日晚間9點於華視主頻與CATCHPLAY＋影音平台正式推出。