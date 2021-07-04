港星袁詠儀（靚靚）是選美出身，她當年以19歲妙齡就獲得香港小姐冠軍以及最上鏡小姐獎，袁詠儀高顏值常被讚是盛世美顏，天生麗質的袁詠儀儘管已當媽了，依舊擁有高顏值，袁詠儀日前就和先生張智霖現身上海火鍋店，袁詠儀大方頂著素顏入鏡，高顏值相當吸睛。

49歲袁詠儀日前和先生張智霖現身上海火鍋店，夫妻倆都穿白色T恤、牛仔褲的情侶穿搭，整體休閒又不失星味，相當親民，火鍋店事後也上傳與張智霖、袁詠儀合照，只見袁詠儀大方頂著素顏現身，保養有術的袁詠儀膚質白皙，五官俏麗，臉上零細紋的她，完全沒讓歲月在臉上留痕跡。

袁詠儀和張智霖親民和火鍋店員合照。（圖／取材自珮姐老火鍋微博）

火鍋店還發文大讚袁詠儀和張智霖親民「還和我們工作人員現場合影～今天也是羨慕甜甜愛情的一天」，夫妻情深羨煞眾人，袁詠儀美顏也獲得網狂讚：「靚靚真的好美啊」、「有話直說，真性情，不做作，非常喜歡他們一家」，還有人歪樓大讚：「靚靚真正的勇士 吃火鍋穿白T恤」。

袁詠儀、張智霖是著名的模範夫妻檔。（圖／取材自袁詠儀微博）

其實袁詠儀、張智霖被捕捉現身餐廳用餐已非第一次，袁詠儀和張智霖去年11月就被認出低調吃火鍋，張智霖和頂著素顏的袁詠儀相當親民，大方和店員合照，店員開心地在微博曬照並寫下：「Oh my god 上班偶遇智霖哥和靚靚姐來吃火鍋了，他們本人真的很親民，歡迎他們下次再來吃火鍋，很謝謝」，店員還透露，袁詠儀對她說鼓勵的話，讓她很感動，最後並直呼：「兩位大俠女俠江湖再會」，女神私下親民舉動也狂圈粉，獲得網一片好評。