北農與環南市場群聚感染持續擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)確診人數96人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨日110人確診，總計確診人數為229人。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這幾天北市三市場努力採檢，7月1日起，一市目前共採檢5109人，二市2658人，環南3572人，實際確診個案數方面，一市總計確診人數96人，二市23人，環南市場110人，外圍篩檢情況比想像中要好，只要匡列與隔離做得確實，就能阻斷傳播鍊，疫情就能走到比較好的方向。

北市三大市場每日新增病例。（圖／指揮中心提供）

台北三市場前進指揮所應變作為方面，昨日環南市場篩檢站共篩檢787人，對象為鄰近家禽家畜市場人員及周邊民眾，結果共3位陽性確診，已開始進行疫調；另外，本篩檢站明天仍會繼續開設，以期繼續篩出週邊潛在的病例。

台北三大市場篩檢站情況。（圖／指揮中心提供）

另外，將對北農一市確診熱區進行擴大匡列隔離消毒，並安排熱區工作人員再次採檢。

環南市場接觸者匡列居隔情形。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，根據統計，北農一市7月2日、7月3日共篩檢3140人，其中12人陽性，北農一市邊富民街及民眾篩檢，目前沒有陽性個案，今日將再次前往環南市場，與自治會等單位確認復市前管理作為及擴大確診職場接觸者匡列範圍。

指揮中心公布今日三大市場應變作為。（圖／指揮中心提供）

媒體問到，環南市場疫調出來後，是否有傳播熱區？陳時中表示，攤商並沒有所謂的熱區，而是散在所有12攤中，不過環南市場流動工人比較多，昨日已要求環南市場對流動工人來管理，目前採用的是透過分艙分流的方式來區隔，像是限定某區域工人只能送貨到某區域。

至於有北農有員工反映還是打不到疫苗，陳時中指出，目前作法上，一來是透過熱區加發，二來農委會有配發在市場專案的疫苗數來調度，藉此來提供批發市場員工來施打。