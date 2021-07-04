不少曾經確診的個案，既無法打疫苗，也拿不到陰性證明，返回工作崗位遭到刁難，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已經要求地方政府提供「解隔單」，若雇主刁難，可以依照傳染病防治法開罰一到十五萬元。

本土疫情確診病患超過一萬人解除隔離，羅一鈞表示，最近接獲很多民眾詢問，許多康復的民眾，有需要回去上班，但因為居住、安養等機構有設下管制，要有七日內檢驗報告或是疫苗接種證明才能返回工作。然而因為確診者後續會有陰陽反覆等可能會長達三個月，加上確診過，六個月內不能列入公費疫苗接種對象，面臨兩邊卡關。

為了解套，羅一鈞表示，讓民間事業者希望對於確診者不能要求其出示證明，但可以拿衛生局由縣市政府拿「解隔單」，開立一兩天內會收到，上面有清楚說明不會具有傳染力，讓曾確診的個案，可持解除隔離通知書，就形同康復證明書，「請各單位不要再為難確診者，用這個代替檢驗陰性證明，可以安全返回工作。」

羅一鈞表示，根據傳染病防治法，第十一條、第十二條也有保護就學權、工作權等。這次主管機關，對於感染者出現不公平待遇時可以檢具，違法可以處以一到十五萬元罰鍰。