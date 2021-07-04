立委林昶佐日前痛批台北市長柯文哲篩檢太慢，遭到環南市場自治會會長林勝東反嗆洗臉「整天捧中央」，昨又遭二二八國家紀念館首任館長，同時也是228事件受難者家屬廖繼斌痛批，自詡為228正義使者的林昶佐，竟然在第6屆2年任期、15次的董事會中，只出席過1次。對此，宅神朱學恒譏諷，人生如果永遠只會收割，有一天會業力引爆的。

廖繼斌昨（3日）在臉書發文表示，林昶佐在立法院的個人經歷中，把曾擔任二二八基金會董事的豐功偉業放了進去，結果這位自詡為228正義使者的歌手，在第6屆2年任期、15次的董事會中，竟然只出席了1次董事會，其他14次全部請假缺席，這樣的出席率，一定遭到同儕的冷眼與排斥。

廖繼斌直言，從今以後，請林昶佐不要再提228三個字，「你每提一次，我們族心中就多淌血一次」；另外，廖也提醒林昶佐，把立法院履歷中的行政院二二八基金會董事那11個字，趁林還沒被罷免的時候，趕快拿掉。

對此，朱學恒也在臉書發文表示，人生如果永遠只會收割，連個基金會的會都不去開，田都沒種卻裝青農，有一天就會業力引爆的。許多網友也在其po文底下留言表示，「牆倒眾人推，真的是囂張沒落魄的久的最佳代言人。每個民選的官員都該引以為戒」、「環南一敗後，兵敗如山倒」。