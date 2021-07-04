據聞德國生技公司BioNTech代理商上海復星醫藥為了應對台積電、永齡與慈濟採購疫苗等，已有成立專案小組，代表對民間採購疫苗的重視，預計賣售1500萬劑BNT疫苗給這三方，指揮中心是否有掌握這方面消息？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，有消息就會和大家報告。

據路透報導，3名知情人士透露，上海復星為協助台灣購買1500萬劑輝瑞／BNT，已與旗下子公司達成初步協議，並成立專案小組，但該協議還需「相關法律文件」才能定案，更有消息指出，分批來台的BNT最快8月可從德國進口抵台。陳時中於今日記者會被問及此事時，僅以10字回應「有消息就會和大家報告」。

另外，郭台銘辦公室也於今日上午也對外發聲明表示，「若年輕記者朋友們或大家希望所有20歲以上的人都打上疫苗」，最好就是不要再報導進度、臆測內情，尤其轉載一些國際媒體無法證實的不知消息來源，可能妨害台灣取得疫苗的時程，呼籲大家別上當。