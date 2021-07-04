台北市6月29日宣布夜市「微解封」，允許4分之1攤位開業，必且必須遵守「僅供外帶、不得內用」與其他相關防疫規定，3日就是微解封後開放首個假日，不少夜市見人潮。不過，隨著虎林街爆出群聚，陳時中也公布最新夜市規定，每2.25平方公尺只能有一個人，入場後也要維持社交距離。

指揮中心公佈防疫期間，夜市、市場人流管制標準。（指揮中心提供）

陳時中今天重申，三級警戒時間，禁止邊走邊吃，僅能提供外帶或是外送，沒有禁止整個市場要關掉。

而本週和上週根據人流、車流來看，陳時中指出，本週比上週增加3%至5%的人流，稍微增加，但沒有到失控的地步，還是呼籲三級警戒期間市場、夜市要減少出入口，確實執行實名制措施，身分證尾數的管制，市場要有人流總數管控。

至於人流總數計算，以每2.25平方公尺只能有一個人，入場後也要維持社交距離。陳時中強調，其實就是要維持1.5公尺的社交距離，確保整個區域都可以維持1.5公尺的社交距離在。

陳時中說這都是既有規定，未來也會根據這個人流總數來記算，現在市場開放，不是完全就開了，還是要按照這些規定一定要做好。