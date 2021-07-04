越南近日通報新增一例自台灣移入的新冠肺炎確診病例，是一名41歲台灣籍男子，6月11日自台灣入境越南，隔離檢疫期間第3次篩檢才確診。不過指揮中心發言人莊人祥表示，這名男子在台灣兩次PCR核酸檢測都是陰性，他的同住家人進行快篩後也都是陰性，因此推測他在台灣不具傳染力。

越南衛生部2日中午通報，一名41歲台灣籍男子確診新冠肺炎，該男子於6月11日自南部新山一國際機場入境越南。

莊人祥說，這位男子4月15日從國外返台，在4月30日居家檢疫期間進行核酸檢測呈陰性，因為他要6月11日前往越南，所以6月9日又進行一次核酸鹼測，還是呈現陰性。該男子6月11日前往越南，在6月30日被驗出確診，前後長達10天，他是不是在台灣感染，還要進一步瞭解。

不過莊人祥認為，這名男子在台灣期間，應該是不具傳染力；同時，他在台灣的家人，經過快篩後，也都是呈現陰性。