許多學生要出國讀書，之前已打了第一劑，但第二劑卻沒有著落，讓他們心慌。指揮中心指揮官陳時中今天表示，要出國留學而需要打疫苗的人，指揮中心都有為他們保留疫苗，他們出國前可以施打。

現在許多國家大學都要求學生要完成施打疫苗後才能註冊，但國內有學生之前已經打了第一劑，現在想打第二劑，不知道要怎麼辦才好。如果沒有完成二劑施打，他們將無法出國留學。

對此，陳時中表示，已為這群要出國學生保留疫苗，也會開放讓他們施打第二劑，因此學生不用擔心。