出國留學生苦等不到第二劑疫苗 陳時中：不用擔心 14:542021/07/04 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 欲出國的留學生苦等不到施打第二劑疫苗，陳時中表示已有為其保留。（圖／示意圖，達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 許多學生要出國讀書，之前已打了第一劑，但第二劑卻沒有著落，讓他們心慌。指揮中心指揮官陳時中今天表示，要出國留學而需要打疫苗的人，指揮中心都有為他們保留疫苗，他們出國前可以施打。 現在許多國家大學都要求學生要完成施打疫苗後才能註冊，但國內有學生之前已經打了第一劑，現在想打第二劑，不知道要怎麼辦才好。如果沒有完成二劑施打，他們將無法出國留學。 對此，陳時中表示，已為這群要出國學生保留疫苗，也會開放讓他們施打第二劑，因此學生不用擔心。 陳時中現身新店靜思堂關懷疫苗施打 陳時中親訪新店靜思堂 關懷疫苗施打 #出國留學 #陳時中 #學生 #第二劑 #施打 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 夜市微解封方案出爐 陳時中公布標準 14:392021/07/04 生活 台陷疫苗困境 學者籲政府盡速打入國際供應鏈體系 15:302021/07/04 生活 陳珮騏忍淚送愛犬最後一程 貼眉心不捨擁吻：等我團聚 13:322021/07/04 萌寵 施打新冠疫苗之前 11個問題一定要先知道 07:232021/07/04 健康 BNT進口 柯肯定對學生是利多 04:102021/07/04 生活新聞 疫苗施打雖未達標 美國民眾生活已漸恢復正常 09:052021/07/04 國際 台北攤販2.6萬人 首批周一接種 疫苗不足 7000人恐打不到 04:102021/07/04 焦點要聞 莫德納疫苗5日再到貨 嘉縣開放71歲以上至衛生所施打 16:072021/07/04 生活 傳上海復星成立專案助台買疫苗 陳時中10字回應 14:392021/07/04 生活 BNT疫苗採購不足誰該負責？網路民調一面倒 16:202021/07/04 政治 北市虎林專案惹民怨 陳時中：出示身分證即可篩檢 14:442021/07/04 生活 生活熱門新聞 板橋、樹林兩大市場爆確診 侯友宜：休市3天全面採檢 - 生活 關不住了！侯友宜曝這條國道車流增最多 都是去玩的 - 生活 新北莫德納接種年齡降至6字頭 兩年齡本周開放預約 - 生活 7／12能否微解封？侯友宜首度鬆口吐兩字 - 生活 準颱風烟花最快明白天海警 今晚起變天 這區雨最大 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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