高雄連3天「嘉玲」，市府強調，防疫不鬆懈，會加強稽查市場。（高市經發局／柯宗緯高雄傳真）

高雄連3天「嘉玲」，近期市場、夜市逐漸有人潮回籠現象。高市經發局強調，近日台北環南市場爆發疫情，攤商及民眾防疫仍不能鬆懈，市府除擴大匡列相關人員篩檢，也針對84處重點市場、夜市與攤集場加強稽查。另紓困4.0方面，高雄逾5成攤商已獲現金紓困補助。

經發局長廖泰翔指出，5月迄今已協同民政局、警察局及義警民防大隊，動員逾千人針對市場、夜市與攤集場稽查1684場次。他呼籲，疫情仍未趨緩，市民千萬別鬆懈，出門前先列好清單，一次買足一周份量、快速離開，盡量減低群聚傳播風險。

廖泰翔表示，市政府十分重視傳統市場防疫，經發局特別在假日尖峰時段加強稽查與勸導，同時更依人流狀況支援市場加開出入口及查驗身份等。他也提醒，民眾至市場採買別忘了攜帶身分證明文件、手機方便查驗身分與實聯制認證，如為市場內住戶者非入內採購者則不需分流，唯請主動告知管制人員放行。

關於行政院「紓困4.0」針對無一定雇主的勞工或自營工作者（包括攤商），提供每月1萬至3萬元的現金紓困補助。經統計，迄今大部分市場、攤集場申請紓困比例超過5成，已領取紓困比例超過5成，經發局將持續與管委會及自治會合作，協助攤商紓困。

經發局指出，目前全市市場均已建立實聯制、拉起封鎖線擴大管制出入口，經發局也將針對攤商個別加強輔導建立實聯制，至於市場周邊道路的流動攤販，也會聯合警察局加強稽查勸導，呼籲管委會及攤商務必配合防疫，齊心團結避免成為防疫破口。