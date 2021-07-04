基隆「暖東峽谷森林遊樂區」林相完整、溪水清澈見底，是最佳避暑勝地，但因颱風、豪雨不斷，導致園區地質環境大受衝擊，市府認為難依原計畫經營管理申請廢止，行政院准許，並於6月29日生效，觀銷處指出，市府仍會維護園區步道、設施，民眾仍可以進入遊覽。

暖東峽谷因東勢坑溪流經山地切割出峽谷地形，峽谷雖不大，但獨特雄偉，溪水也相當清澈，園區內分為2條步道，分別在小溪2側，一條沿著峭壁走，可欣賞壯觀峭壁景象，另一條沿溪而行，小橋流水，景緻細膩，沿途皆設有觀景涼亭，更有蜻蜓、豆娘和紫嘯鶇鳥等昆蟲、鳥類穿梭溪谷中。

行政院依據森林遊樂區設置管理辦法第4條規定，於2000年10月16日公告暖暖區暖暖段東勢坑一帶設置「暖東峽谷森林遊樂區」，面積44.131公頃，基隆市政府為管理機關，市府2001年5月16日向上提報森林遊樂區相關計畫，林務局隔年核定准予實施。

基隆市政府表示，當時委外經營收取入園清潔費用，但因歷年來受到颱風、豪雨侵襲，對園區地質環境造成衝擊，加上部分園區位於大規模崩塌災害潛勢地區、山崩與地滑地質敏感區，以及土石流潛勢溪流範圍，有廣大腹地屬保安林地，只能設置簡易步道，不能設立大型設施，考量可以使用的空間不大，難依原定計畫經營管理，評估無設置必要，於2012年向中央申請廢止。

行政院6月29日公告廢止，觀銷處指出，森林遊樂區收回由市府維管，不再委外經營，也不會收取入園費用，民眾可以自由進入遊覽，並強調，園區雖廢止，市府仍會持續維護原有步道、涼亭、公廁等設施。