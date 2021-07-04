【愛傳媒左化鵬專欄】油桐樹蔭下，揀拾了幾粒樹的種籽，大小如乒乓球，我拿在手上把玩了一會兒，又放回原處。他們是油桐樹的寶寶，就讓樹媽媽繼續呵護他們，快快長大，我們明年再見。

他們應該是千年桐的種籽吧？台灣的油桐樹分成外來種的「千年桐」和本土的「三年桐」，他們的形狀看似一模一樣，極易魚目混珠，只有從樹的種籽來區分。

千年桐的種籽，有棱有角，三年桐的種籽，表皮光滑。這些種籽都堅硬如石，鳥類不易啄食。風吹落地後，一眠大一吋，生長快速，三年即能開花。

油桐花又稱「五月雪」，每年春夏交替時節，沉睡經年的油桐樹，像突然被春風喚醒，不論是千年桐，或是三年桐，都不約而同的披上了白紗，遠遠望去，山頭上像降下了白皚皚的大雪，層巒盡染，一片銀色世界，美麗極了。

我喜歡在油桐樹下流連，油桐花總是那麼的熱情，看到我的身影，就飄上我的髮際，撲向我的肩頭，和我耳鬢廝磨，細語呢喃。

我知道墜落地的都是公花，母花正目送他們離枝。男人真命苦，公花亦然，他們在生命最絢爛的時刻，決定犧牲自己，回歸大地，把所有的養分，都留給了母花，讓她們結成果實孕育下一代。

生命總是這樣的循環，揀到幾粒油桐花的種籽，我似乎若有所悟，但又沒有慧根，實在悟不出什麼大道理。

作者為資深媒體人

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。