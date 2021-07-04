【愛傳媒葉毓蘭專欄】民進黨政府對於各界的防疫的需求、建議，是看不到還是根本不在乎？

在民進黨政府與側翼長期大內宣與認知作戰下，彷彿全台的疫情都已經處理完美，即使在野黨持續為民眾防疫需求發聲，如針對疫苗採購不足的問題一再質疑，但執政黨與網軍卻扣上在野黨干擾防疫的大帽子，加以模糊、甩鍋。

直到7月2日，大內宣團隊與側翼浩浩蕩蕩出發，想要修理地方政府時，終於有民眾按耐不住這樣無視基層防疫需求，與充斥謊言的騙局，給予執政者當頭棒喝，也在全國響起如雷掌聲，因為大內宣團隊無視基層民眾防疫需求，已經太久了，現在還想拿人民性命作為鬥爭資本，實在讓人難以忍受。

類似的情況在接種Covid-19疫苗的空針配發上也是如此，先前我已發函，希望中央流行疫情指揮中心，改配發1c.c.空針而不要再使用3c.c.空針，因為目前配發的3 c.c.空針容易造疫苗耗損、浪費等等問題，相對於當下我國疫苗嚴重不足之際，每一滴的疫苗殘劑，堪比黃金珍貴，豈可任意耗損、浪費；所以，就有醫護人員、專家指出1c.c.空針的ml數較小，可以減少疫苗劑量的誤差，還有壓力與緊密度等問題，所生疫苗耗損等等問題，在在少於使用3 c.c.空針，更可節約出更多的殘劑，使得更多的民眾接種疫苗，因此政府應儘速改採1c.c.空針，以利第一線醫護實施疫苗接種，在極其有限疫苗情勢下，拯救更多人民的性命。

但至今仍未看到指揮中心的進一步措施，這個問題之前就已經有許多專家提出，迄今仍未見疫情指揮中心明確告知不採的理由、利弊分析，最近更看到規定莫德納疫苗要施打14人、每人0.5c.c.，但依新聞報導指出，以目前政府配發的3c.c.空針來說，如果每次的耗損以0.01c.c.來計算，等於打到第13人只剩下0.36c.c.，根本不夠打第14位，這些問題將導致疫苗接種難以達到政府的目標，所以更需要換發1 c.c.空針，使第一線的接種人員精準地掌控疫苗，難道大內宣政府不知道嗎？

大內宣政府的疫苗採購失策，使得醫護面對極為有限的疫苗，滴滴計較，而現在又拒絕為第一線醫護提供更合適的醫材，難道非得大內宣政府又再作秀時，醫護人員當面怒嗆這些不食人間煙火的執政黨官員，才可能讓他們省思嗎？

因此，我呼籲蔡政府、中央流行疫情指揮中心必須要正視換發採用1 c.c.空針的問題，請不要將反映民意的在野黨或者是專家意見，當作是洪水猛獸，請務必真實面對問題並加速解決，重視因為執政團隊失職，所導致疫苗不足的嚴重問題，以及人命關天，請不要繼續用大內宣跟側翼認知作戰來模糊焦點、甩鍋全民，不然此次環南市場的民意的反撲，是第一例，但不會是最後一例。

作者為立委、前警大教授

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