【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】衛福部長兼中央疫情指揮中心指揮官陳時中，7月3日星期六下午特別來到新店靜思堂，慰問疫苗施打的現場醫護與工作人員，感恩慈濟在此次疫情的防疫協助與投入。

為防堵新冠肺炎傳染，協助政府進行疫苗施打計畫，台北慈濟醫院自6月15日起，承接新店、雙和、三重、板橋、蘆洲等五處靜思堂疫苗接種站，醫護用心的問診、施打，志工貼心與溫馨的關懷，獲得各界的肯定與好評。

台北慈濟醫院院長趙有誠，非常感恩陳時中部長的關懷，趙有誠院長說，「看到部長前來關懷，對我們來說實在是一個穩定的力量。」

陳時中部長看到志工送上給疫苗施打民眾的結緣品，其中有一個平安吊飾讓陳時中有感而發，陳時中指出，「來這裡（靜思堂）完成疫苗施打後，還可以帶一個平安符，在身體的防疫需要保障外，心理也需要被照顧，心理越堅韌越健康，其實對防疫的效果也會越好。」

台北慈院承接新北五處靜思堂疫苗施打作業，在動線安排上更加順暢與貼心，也減少了民眾在太陽下等待的時間。

靜思堂分成三個區塊，每個區塊分別有醫生及護理師協助問診及施打疫苗，另有服務人員主動關心並且協助解決民眾的問題。疫苗接種前都要先經由醫生問診，確認每一位長者病史，用藥狀況及近日是否有其它接種疫苗等問題，確認健康狀況。護理師接著打疫苗。過程一再評估，確認每一位長者的身心狀況為接種疫苗安全嚴加把關。

台北慈院醫師朱崇華說明打疫苗優點很多，要鼓勵長者其實打疫苗沒有那麼可怕，對於身體保護力來說是更好的。朱醫師很開心可以來支援疫苗接種，在這場防疫大戰，跟大家一同作戰。接種疫苗提高保護力，降低重症率，是防止疫情至關重要的一環。藉由疫苗數愈來愈多，符合施打的民眾一定要趕緊來接種疫苗，提升自我保護力，一起守護臺灣，守護每一位居民的生命健康。