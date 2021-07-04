連靜雯貼圖素材取自日常生活及工作照片。（楠軒工作室提供）

斜槓女王連靜雯真人貼圖第二彈來了！4月底剛推出第一款貼圖的她，日前又宣布正式上架了第二款真人貼圖。當初想製作LINE貼圖，純粹是因為Youtube頻道推出後，身邊也有許多朋友說她表情豐富，更有粉絲將影片截圖做成表情包，於是團隊夥伴突發奇想「不如我們來做LINE貼圖！」原以為會受到連靜雯反對，想不到不設限的她一口答應。第一版貼圖出爐後大受好評，上線第一天就收到許多人許願想要的貼圖，也讓連靜雯大笑「大家用的比我還勤」，團隊也因此積極籌備第二款貼圖。

第二款貼圖上架後，網友也紛紛表示「肖欸」的表情超生動、「你繼續說我有在聽」配合連靜雯在玩手指的畫面超好笑；也有符合時事的「疫情期間遮住口鼻，保護自己保護他人」，以及呼應Youtube頻道影片的「求生意志強烈」、「心好累」等；而連靜雯本人指定要的則是自己最常用的「天公伯啊」跟「送啦」；不設限的她，也讓年輕的團隊夥伴做自己喜歡的貼圖，如「我不想努力了」、「摸頭」、「我不聽我不聽」、「怪我嘍」等，有趣又實用。

製作LINE貼圖的過程其實相當繁瑣，連靜雯笑說：「他們一個半月前就給我第二版，只是被我打槍而已。」從選擇圖片、主題、文字、顏色搭配等等，甚至連對話的視線方向，都是設計時考慮的要素。處女座的連靜雯，不只對自家品牌「靜享」的食品很挑剔，就連對LINE貼圖也有一定的要求，「對話就是我在跟你說話，所以貼圖的視線要盡量是正對螢幕，如果視線是看旁邊，就會比較沒有在對話的Feel」夥伴們也因此一而再再而三的討論與修改，最終交出了讓連老闆滿意的貼圖，這才正式上架。

對工作如此龜毛，會不會讓員工壓力很大？連靜雯還沒回答，經紀人就忍不住說「夥伴們都愛她愛的要死！」更爆料，除了會請團隊吃大餐，連靜雯上個月甚至在團隊夥伴生日時送上價值上萬元的輝葉美腿機！除了物質的犒賞，也會揪團隊夥伴一起看書、學習外語、鼓勵大家學習新知，互相鞭策彼此成長，想做什麼也都鼓勵大家勇於嘗試。連靜雯則說：「不是員工啦，都是一起打拼的夥伴，每個人各司其職，大家這麼辛苦，能力所及當然要好好犒賞他們，一起成長更是一定要的，不要怕犯錯，勇敢去try，我都會在後面當大家的後盾！」有些不在台北辦公室的夥伴，連靜雯也一箱一箱地寄自己的麵食產品與他們分享，有夥伴家中是屏東在地果農，連靜雯則協助引薦朋友的餐廳採購支持，難怪經紀人會說「大家真的都很心甘情願，若是要調整的也都是會提出很明確的方向做修改，共同目標就是讓成品變得更好！」