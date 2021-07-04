葡萄牙當局忙著遏止由高傳染力Delta變種病毒引起的疫情擴散，政府今天表示，希望未來2週能再讓170萬民眾接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。

人口僅逾1000萬的葡萄牙確診病例今天暴增2605例，為2月13日以來單日最多，總確診人數來到88萬7047人，新通報的確診案例大多為未接種的年輕人，因此每日新增死亡案例仍維持在個位數，遠低於1月第2波疫情爆發後、2月仍實施封城時的死亡數字。

葡國約3成5人口已施打疫苗完畢，明天起接受18歲至29歲人口預約接種疫苗。

當局聲明表示，未來14天將利用現有量能，每週替85萬人接種疫苗，以「儘快保護民眾不受『快速傳播』的Delta變種病毒感染」。

葡國約7成確診者感染Delta變種病毒，此病毒最先在印度現蹤，但已造成全球大流行，葡國亦難倖免，里斯本及觀光勝地阿爾加維（Algarve）受創最重。

昨晚上路的宵禁涵蓋里斯本、波圖（Porto）及阿布菲拉（Albufeira）等45個城市，部分地區的餐廳及非餐飲業者週末必須提早打烊。