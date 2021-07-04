【LIVE直播】北市3市場累計確診229例！虎林街最新疫情 柯文哲召開記者會說明｜2021.07.04

北農與環南市場群聚感染持續擴大，根據中央流行疫情指揮中心統計，北農第一果菜市場(萬大市場)確診人數96人、第二果菜市場(濱江市場)確診人數23人，環南市場截至昨日110人確診，總計確診人數為229人。對此，柯文哲今(4)日召開記者會，說明北市最新防疫進度；柯文哲指出，目前北農疫情因為人流太過複雜，目前規劃將於7月8日再次進行大規模疫調，並且於明日為傳統市場合計1.8萬人施打疫苗，希望能有效控制疫情。

柯文哲表示，目前數據顯示，北投區的感染狀況有升溫的現象，主要是因為有兩個家戶感染；而中正區的數字也比上週還要多，目前已經做完相關疫調，發現該區域有個熱區，下禮拜將會比照虎林街模式，到中正區進行社區普篩。

柯文哲指出，昨天萬華也有3個地區進行共3610人的篩檢，其中有9個出現陽性，其中有3個之前感染過、也解除隔離了，他們的CT值也都在31以上，而該數字只要在30以上的傳染率在科學上都相對較低。

柯文哲表示，這個月1到3日進行大規模的PCR檢測，共篩檢了13670人，隨著篩檢技術逐漸成熟，未來鼓勵進行家戶內快篩，而大規模PCR也是政府未來的主要規劃。

柯文哲也提到萬大前進指揮所的問題，他表示這些問題都有與中央進行討論，但目前北農的問題實在是太嚴重，因為這裡的人流太過複雜，不像其他地方的人流相對固定，柯文哲表示北農案多個市場的「無症狀黑數」實在太多了，目前預定將在7月8日再進行一次大規模的篩檢，並且大量讓北農相關人員接種疫苗，徹底解決感染問題；而從明天起將對傳統市場1.8萬人打疫苗。

政論節目、名嘴、政治人物在外界盛傳「台北市都不疫調、不匡列」，針對這些傳言，柯文哲表示，如果台北市都不疫調、都不匡列，那麼現在在台北市防疫旅館裡面的人都是哪裡來的？他指出，這些流言蜚語市府本來都沒有打算要回應，但是就連柯文哲相當尊敬的施景中醫師都對此有所討論，柯文哲表示他不得不在記者會中慎重回應。

柯文哲表示，今天和王必勝有開會，過去一年多，批發市場群聚的現象，目前都沒有相關論文回顧，既然我們已經發生，關於批發市場、傳統市場及人員的防疫準則，有哪幾項規範，下禮拜會強制規定，「兩罩」：口罩、面罩都要戴，至於要不要戴手套還在討論。

至於7月12日是否有機會解封，柯文哲表示，解封已經不是醫學問題，像是美國一邊打疫苗、一邊解封，每日新增案例也是1萬上下。他強調，最終還是打疫苗，哪些人要打兩劑，是政治問題，而他個人比較傾向用年齡往下打，他也提到，疫苗分成七類，自己每天都被「請託」，這是國家造成的特權。