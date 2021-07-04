港府4日表示，透過「防疫抗疫基金」，資助公私營機構使用5G技術的計畫，總資助額會由5千萬港元增至1億港元，並延長申請期至2022年7月31日，預計可惠及額外約100個合資格項目。

香港信報報導，資助計畫是為了鼓勵公私營機構利用5G技術促進持續創新，會為使用5G技術的項目提供50％成本資助，每個項目資助上限為50萬港元。計畫自2020年5月推出以來，已有103個申請獲批，涵蓋不同類型和行業的創新應用，例如遙距機械維修、遙距醫療指導、地盤實地立體模型與4K或8K直播等。

香港商務及經濟發展局局長邱騰華指出，5G服務自2020年4月在香港推出短短一年，覆蓋已達九成以上，部分核心商業區更達99％，發展十分理想，也對5G的廣泛應用打下穩固的基礎。港府會繼續推動5G發展，適時向市場供應頻譜，便利基地台建設，以及推動5G的應用和普及化。