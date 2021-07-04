京元電竹南廠爆發員工群聚感染，竹南鎮長方進興高喊中央支援社區快篩，至目前疫情暫緩，中央始終不理會。（謝明俊攝）

竹南超豐電子快篩也是靠苑裡李綜合醫院獨力完成。（謝明俊攝）

竹南重災區頂埔里快篩站是由慈濟台中醫院支援設置。（謝明俊攝）

首波AZ疫苗開打，頭份市衛生所創紀綠一天打完全市7成85歲以上長者。（謝明俊攝）

受到AZ疫苗種後猝死案件大增，許多長者不敢再打AZ，綠營議員卻要檢討縣府施打不力。（謝明俊攝）

綠營防疫失能想藉機扭轉聲勢，立委林昶佐想藉環南市場疫情修理柯P，反遭打臉。苗栗縣議會綠營議員也同步發起，以防疫施打疫苗不力為由，要衛生局長下台，只是衛生局長下台事小，綠營議員指摘的內容卻讓全縣基層公衛、醫護人員寒心，過去1年半的辛勞全遭抹煞。基層更不滿中央不買疫苗，靠別人施捨不要的AZ，造成眾多長者死亡，才出現緩打潮，結果綠營議員回過頭來檢討疫苗施打不力，怒批「這還有天理嗎？」。

苗栗縣議會2日開議，開議首日議程是由苗栗縣長徐耀昌進行施政報告，但多名綠營議員串聯合開記者會，以防疫工作及施打苗等不力，要求衛生局長張蕊仙下台，事後，徐耀昌對此表態力挺張蕊仙，指出目前仍在抗疫期間，貿然陣前換將，恐將不利防疫工作繼續推動。

綠營議員指摘內容傳至基層公衛、醫護人員耳中，非常不是滋味，認為撤換衛生局長事小，但綠營議員如此發言，就等於是一竿子就抹煞所有醫護人員1年半來辛苦防疫結果，非常不值。

基層公衛人員指出，苗栗縣從5月下旬開始爆發小規模群聚，衛生局及基層衛生所工作人員忙著建置快篩站執行快篩、疫調及安排居檢居隔等事宜，全體公衛基層人員1個半月來都停休，未讓疫情再度延燒，難道這是防疫不力？

竹南科技廠商員工群聚感染事件在5月底爆發後，衛生局工作人員就立刻請由頭份為恭醫院聯合桃園敏盛醫院合組篩檢團隊，在第1波篩檢京元電竹南廠員工2870人後，找出55個陽性，接著在從6月3日起對京元電旗下所有廠區7千多名員工進行快篩，再篩出177人陽性，為恭醫院再對京元電分流遷至造橋宿舍的近千名外籍移工展開第3波篩檢，再篩多位移工確診。苑裡李綜合醫院則負責超豐電子全部員工篩檢，這些工作都是苗栗在地公衛體系及醫療院所基層醫護人員所合力完成的。

6月3日京元電展開第1波全員工快篩時，竹南鎮長方進興特別到場呼籲中央協助竹南設置快篩站，但中央卻都不理會，還得靠慈濟基金會協助成立頂埔里快篩站，以及後來竹南頭份聯合快篩站，這些過程中央都是冷眼旁觀。

至於被指責疫苗施打不力，更是讓基層公衛人員忿忿不平，不便具名的公衛人員指出，政府手上沒有疫苗可用，最後靠著日本不打才捐來的AZ疫苗後，才開始替長者施打，許多衛生所盡全力做好施打規畫，甚至頭份衛生所還借用大型餐廳成立大型接種站，讓長者免於風吹日曬，可以安心接受施打，首日就創下全市85歲以上長者施打率破7成的成績。

許多衛生所因場地受限，無法都在冷氣房裡作業，必須在戶外忍受高溫，穿著防護衣護目鏡及口罩等，在汗如雨下的情況下，替長者服務，這些場景發生時，都沒看到這些議員出現。

結果接下來幾天，全國各地陸續發生長者施打後猝死事件，苗栗也發生5名長者過世的不幸消息，其它長輩在這種情況下，出現緩打潮，以致後續AZ疫苗乏人問津，這些綠營議員不去檢討中央沒有盡責提供好疫苗給民眾，反而要來檢討基層公衛醫護人員施打不力？基層公衛問道：「這還有天理嗎？」