鳳凰城太陽、密爾瓦基公鹿確定要爭奪2021年NBA總冠軍，沒想到這個對戰組合有人2016年就猜到了。一位叫做Jarrett Plahmer（推特@Plahm1）的網友，他在2016年11月某天，用手機發出一則推文：「2021年NBA決賽，公鹿對太陽G7，公鹿123-115獲勝。」大家還不知道這兩隊會打幾場，但光是能預測到這兩隊爭冠就足夠讓球迷目瞪口呆。

2021 NBA finals Bucks vs Suns game 7 Bucks win 123-115 — Jarrett Plahmer (@Plahm1) November 3 2016

The Phoenix Suns will win the NBA Championship in 6 games in 2021 — Chasé (@TheChaseKeil) November 3 2016

公鹿4日淘汰老鷹之後，這篇推文立刻在網路炸開，球迷紛紛前往留言朝聖：「懇求下一期樂透明牌。」「你是從未來穿越的時空旅行者？」「哈登想請問他退休前能不能拿冠軍。」「推特壞了，不然就是駭客改的。」「其實你早知道會有全球疫情了吧。」

2015-16球季，金州勇士以73勝9敗刷新例行賽紀錄，公鹿僅有33勝49敗，連東區季後賽都進不去。那年的太陽更慘，23勝59敗，西區倒數第2。從那時候能猜出兩隊5年後的實力，這位預言哥如果去買運彩肯定贏大錢了。太陽的球迷也不必著急，5年前還有另一位網友Chase（推特@TheChaseKeil）推文也猜中是太陽公鹿爭冠，不過他預測太陽隊6場勝出。

其實這類預言形式的推文並不罕見，只是99.99%都猜錯而無人理會。像是2010年世足賽就有一位「未來哥」在網路猜中西班牙與荷蘭爭冠而名噪一時，但他最後預言荷蘭會贏，這個他就沒猜中，輸給了更有名的「章魚哥」。今年故事的結局，就要看是誰拿到總冠軍，實現「未來哥@Plahm1」或「未來哥@TheChaseKeil」的預言了。