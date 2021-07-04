疫苗缺乏，是民眾關心的議題。國民黨發言人陳偉杰表示，疫苗採購在民進黨一連串動作下「全面缺乏」，防疫下醜態百出，他直言「這個政府，現在真的很黑。」

陳偉杰表示，「從去年拒絕東洋的BNT代工，其它疫苗的少量採購，拖延民間企業捐贈疫苗的要求，一再顯示民進黨政府袒護高端等疫苗的私心，導致高端股價暴起暴落，遭檢調介入調查，聯亞股價如出一轍，也遭金管會調查，這樣豈不讓人質疑民進黨政府在採購疫苗上藏有黑心？」

陳偉杰表示，民進黨政府防疫下的醜態百出，已非用「執政傲慢」可以形容，「入境普篩、疫苗採購、疫苗代工等等的失職，沒有檢討、沒有究責，只有歸究於『中共因素』與『中共同路人』。」

陳偉杰指出，民進黨除了「逆我者亡」，「順我者昌」也很徹底，只要聽話，就算醜聞，照樣復職，「蔡政府執政五年，黑化程度匪夷所思，過去曾經質疑大陸利用網路監視人民，批評對岸不自由，如今台灣以防疫為由處處實名制登記，民間已有反應，防疫過後執政黨會不會順理成章仍藉此監控民眾？」陳偉杰表示，不能怪民眾有這樣的想法，「種種網路跡象顯示，即使民進黨不敢明日張膽的侵擾你，但透過1450圍剿你已是家常便飯的事，因為這個政府，現在真的很黑。」