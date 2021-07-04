主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，在節目《全民星攻略》、《全明星運動會》都有亮眼表現，也讓她擁有超夯人氣，而不吝嗇在網上分享日常的蔡尚樺，今（4日）則發文分享在辯論節目看到一道題目：「在廁所隔間聽到同事說我壞話，到底要不要走出來？」同時，蔡尚樺也分享她的看法。

蔡尚樺分析，有的人會不出來，做人留一線、日後好相見，有人則會走出來正面對決，蔡尚樺也感性說，這些很像學生時代才會發生的事，事實上很常在職場，蔡尚樺也分享親身經歷：「我就遇過這種人，情商不高沒有圓融的處世智慧，又要貶你還老是想利用你，從別人身上得到好處」。

蔡尚樺感性說：「但多數的我們可能因為還年輕資歷不夠，或是臉皮薄不懂的拒絕，就一而再再而三讓他們予取予求得寸進尺」，蔡尚樺不禁反問：「想想多不值得？你不好意思得罪人，難道就放任自己被傷害嗎？」蔡尚樺建議，大家遇到類似的事，該要推開「心裡那扇息事寧人怯懦的門」，不是要硬碰硬、而是要讓對方發現他的那些小手段、小心思。

主播出身的蔡尚樺近年轉型為主持人，她以甜美外型、清晰口條擁有高人氣。（圖／本報系資料照片）

蔡尚樺強調，要溫柔、客氣、堅定的拒絕加在身上的不愉快「憑什麼要我們去忍耐包容？你的善良該用在值得的人身上！」蔡尚樺長文獲得網熱烈留言討論，有網友就拱她出書，還釣出蔡尚樺害羞直呼：「哈哈 沒有那麼多智慧」。