基隆市警察局第四分局於湖海路實施人車管制措施。（基隆市警局提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市今天無新增確診案例，市長林右昌呼籲，病毒很狡猾，雖然疫情有趨緩，仍不能鬆懈。由於觀光景點日前出現車潮，市警局假日特別派員在外木山濱海廊帶、潮境公園實施人車管制措施。

中央流行疫情指揮中心下午宣布，今天新增37例本土病例，台北市18例、新北市11例、桃園市及彰化縣各3例、宜蘭縣2例，基隆「嘉玲」。

林右昌於臉書發文表示，基隆5天4度「＋0」，要感謝所有市民朋友、第一線醫護及所有防疫同仁，這是大家共同努力的成果，他指出，隨著疫情趨緩，觀光景點陸續出現車潮，但病毒很狡猾，若現在鬆懈導致破口，這1個多月來大家的辛苦都將前功盡棄。

林右昌說，他知道大家都想念到海邊玩水、吹風、曬太陽的日子，還是要拜託市民，再忍耐、辛苦一下，相信只要不鬆懈，日子很快就會回歸正軌。

為嚴防民眾群聚成防疫破口，基隆市警察局第二分局在潮境公園進行人車管制，於北寧路平浪橋頭持大聲公及標語進行宣導，至7月12日止，非公務及當地住戶均不得進入園區，並加強取締北寧路段沿線違規停放車輛，降低染疫風險。

另外，基隆市警察局第四分局為防止大量車輛及遊客湧入湖海路進行休閒活動，產生防疫破口，實施人車管制措施，除勸導、約制民眾戴好口罩外，也加強停車秩序及交通疏導，並於章魚游泳池前停車場設置管制線，管制人車進入，而湖海路沿線停車格雖未實施封閉，但仍嚴格取締、驅離違停車輛，確保車流順暢。