台中市4日本土、境外皆零確診，近日受關注的北區美麗殿社區、東區十甲旺市場，共篩驗1853人全陰性，危機暫時解除，不過市府仍表示疫情尚未完全穩定，民眾不可掉以輕心；盧秀燕說，仍持續追蹤掌握疫調情形「寧嚴勿鬆」。

市府指出，因美麗殿社區與俾士麥金邸兩社區多為租借戶，人口流動率高，社區篩檢率已達6成，加上衛生局迅速PCR採檢直接接觸者，也皆為陰性，經評估十甲旺市場、美麗殿社區及俾士麥金邸的擴散風險與危機暫時解除，宣告快篩任務告一段落，昨日已撤離指揮所與快篩站。

盧秀燕表示，接下來有1場大規模的接種計畫，造冊對象為70歲以上長輩、60歲以上原住民，施打時間預計有3天，分別為7月7日至7月9日，呼籲長輩在家等候施打通知單。另下周有專案施打對象，包括，公私立托嬰中心、7大批發市場、屠宰場、幼兒園、安親班、殯葬業等人員。

另65處快打站3日起施打莫德納疫苗，統計共接種1萬7920人，其中75歲以上長者有1萬3003人、65歲以上原住民有187人、長照機構人員及個案有3199人，其他1至6類有1531人，4日將持續進行疫苗施打作業。截至目前，孕婦2488人接種，初估長者在這波施打率約6成左右。