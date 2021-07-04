全球新冠肺炎疫情持續，國內也仍然處於三級警戒，民眾生計大受打擊，全民在疫情夾縫中求生存，但國際油價上漲，國內汽油價格也「連8漲」，民進黨立委林宜瑾呼籲，民眾亟待紓困同時，台灣汽油卻連8漲，增加經濟負擔，無疑是對百姓呼巴掌，希望經濟部、台灣中油「為全民加油」，暫時凍漲油價。

林宜瑾表示，全民努力在疫情中穩住生活、荷包緊縮的此刻，因應民眾生活處境而凍漲油價已有前例，今年農曆春節前，當時國際油價新高，但經濟部、中油仍宣布凍漲2周，減輕民眾負擔。

她說，配合政府《紓困4.0精進方案》，台電日前宣布，針對住宅用戶6月不實施夏月電價，這項措施就讓民眾很有感，因為這些被省下的錢，都是疫情籠罩下，好不容易辛苦掙來的血汗錢，中油公司實在不該再跟人民斤斤計較。

林宜瑾也指出，面對這一波來勢洶洶疫情，台灣中油公司日前已宣告天然氣價格凍漲，液化石油氣價格也因應疫情而不調漲，先由台灣中油暫行吸收成本，於日後國際價格跌價時再行回補，她肯定這些都是相當體貼民眾的作為，汽油價格也應請相關單位立即研議凍漲方案，也強調，處在防疫關鍵期，顧及民生與圍堵疫情同等重要。