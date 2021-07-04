7/1日疫情指揮官陳時中宣布，為防範變種病毒株入侵，下令入境全面篩檢！桃園國際機場二航廈4（今）日自清晨4時至5時間，來自美加地區8航班共計416位旅客入境，桃機在班機抵達後陸續辦理檢疫、通關及PCR採檢程序，在3小時內完成政策上路後首波旅客高峰的強化防疫採檢作業。

桃機公司觀察，今日上午約4時20分長榮BR9班機抵達後，第一位旅客於4時50分接受PCR篩檢作業，後續在保全人員引導下搭防疫專車離開機場；期間航廈清潔人員亦於篩檢作業現場待命，趁旅客較少的空檔進行等候區及行經動線清消。整體入境作業在疾管署增加篩檢人力下，顯得順暢許多。

機場總經理但昭璧指出，桃園機場遵照中央流行疫情指揮中心入境全篩PCR政策，配合衛福部疾管署機場篩檢作業，連日來多次場勘優化場地動線、動員維持秩序，縮短旅客等候時間；並安排防疫車輛，以及環境清消與支援設備等各項後勤工作不遺餘力。因應今日清晨的旅客密集入境高峰，已預先擴增旅客等候區至246座位；調派防疫車輛達698輛，包含計程車556輛、租賃車120輛、防疫巴士22輛，疏運旅客至指定處所進行後續檢疫。

機場公司也依據指揮中心要求，自6日起開始建置26座簡易採檢站，擴增機場PCR採檢設備能量，提升入境普篩作業效率，呼籲各單位齊心抗疫，保護國境安全及國人健康。

副指揮官陳宗彥也表示，指揮中心會視入境航班及旅客情況，機動調度在機場PCR檢測的醫護人力，不會讓旅客等待太久。