屏東縣莫德納疫苗施打狀況踴躍，中央再撥配3萬1500劑，規畫6日起依年齡層施打。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

繼上一梯次獲中央流行疫情指揮中心撥配2萬1700萬劑莫德納疫苗後，屏東縣將再撥配3萬1500劑莫德納，縣府已規畫6日起依年齡層施打，一樣依村里別分流，此次年齡下修至69歲（原民59歲），過了原訂施打時間的長者，可於下午3時後，到戶籍地施打站補打。

針對前幾日爆滿人潮搶打莫德納疫苗，屏東縣長潘孟安表示，由於有75歲以上長者在原訂施打時間未到，卻全擠在7月2日湧出，導致各施打站出現人潮，因此，下梯次特別安排在下午3時後為75歲以上長者施打，請符合條件者把握機會，也讓疫苗可以順利往下個年齡層推進。

屏縣府衛生局長施丞貴進一步說明，6日主要針對73、74歲長者及民住民63、64歲，沒來得及在上波施打疫苗的長者，由村里長及村里幹事再發一次通知，依序施打。

另7日至9日則是70歲、69歲（原住民60歲、59歲）長者施打，但將依各鄉鎮施打名冊人數決定施打天數，名冊人數超過1000人以上的包括屏東市、潮州、東港、內埔、萬丹等5個鄉鎮市，將施打3天。

枋山、車城、滿州及8個原住民鄉，因人數相對較少，施打日期安排在7日，用一天時間集中施打完畢，其他鄉鎮施打站則是開放7、8兩日為民眾施打疫苗。

潘孟安提醒，過了施打年齡層的長者務必把握機會在這一波前來施打，以利未來施打年齡可以逐漸步下修；潘同時強調，這次疫苗數量充足，請長者一定要依村里長或村里幹事排定時間前來，不必提早，但務必帶身分證、健保卡及同意書到指定地點，期望縣民共同努力提高疫苗覆蓋率，讓疫情得到控制，早日解封。