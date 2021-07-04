中央氣象局發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（4）日苗栗以北至新北山區有局部大雨發生的機率，請注意。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓移動速度快，最快明天形成今年第6號颱風「烟花」，有可能發布海上警報，也不排除發陸上警報，今晚起東部地區也有零星短暫陣雨。
氣象局表示，今天東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，今晚起東部地區也有零星短暫陣雨；明（5）日熱帶性低氣壓或颱風外圍環流影響，東南部及恆春半島有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，東北部、東部地區及南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
明天金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度；明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海有長浪發生的機率；明天基隆北海岸、東北部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及西南部沿海空曠地區易有較強陣風。
此外，氣象局也發布高溫資訊，今天花蓮縣縱谷，台東縣地區，屏東縣及宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。
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