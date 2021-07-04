有「最強顏值少女模特兒」之稱的德韓混血兒Ella Gross，小小年紀就受到各大品牌青睞，之後更和 YG娛樂旗下獨立音樂品牌The Black Label簽約，成為Big Bang和BLACKPINK的小師妹，現已12歲的她，已長得亭亭玉立，散發小女人韻味。

Ella Gross遺傳美籍韓裔媽媽和德裔爸爸的好基因，小小年紀就有神級美貌，7歲出道就後受到各大品牌青睞，如幫Gap、Tommy Hilfiger、Zara、FENDI 等拍廣告，也曾受邀前往東京，參加年度時尚盛事「Tokyo Girls Collection」走秀，和登上紐約時裝周，引起全世界關注。

Ella Gross現成為亭亭玉立小女人。(圖／翻攝自Ella Gross的IG)

而簽約 YG娛樂旗下The Black Label後，她更取代全智賢成為新世界免稅店代言人，還幫同門師兄Zion.T新歌《Hello Tutorial》拍攝MV，人氣持續攀升。而成為Big Bang和BLACKPINK小師妹的Ella Gross，也被指和Blackpink的Jennie像兩姊妹，有「迷你Jennie」之稱。

其實Ella Gross熱愛看電影、看書，還會芭蕾舞與現代舞與彈吉他，非常多才多藝，現12歲的她已長成一位亭亭玉立的少女，不僅在保養方面很有心得，也會管理身材，時常分享自己的健身影片和保養方法。

Ella Gross被指像宋慧喬、Blackpink的Jennie。(圖／翻攝自Ella Gross的IG)

目前專注在美國發展的Ella Gross，去年更曾在電影《馬里布救生營：波濤再起(Malibu Rescue: The Next Wave on)》、《星際爭霸戰：畢凱》軋上一角，未來前途無可限量。