宜蘭縣今天新增2確診，縣府新增足跡公布。（宜蘭縣政府提供／李忠一宜蘭傳真）

宜蘭縣連續8天零確診，但今天（4日）新增2例確診，累積確診數達98例，確診者分別是外籍看護工（案15109），與一名20多歲的男子（案15110），CT值分別是35、33；另外，頭城鎮大溪漁港在假日湧進人潮，縣府農業處表示，今天已做總量管制、單一出入口，要求保持社交距離等措施。

案15109是1名40多歲的外籍看護工，5月12日入境時，持有3日內陰性檢驗報告證明，5月26日檢疫結束時檢測是陰性；之後自主健康管理，6月7日再度接受檢驗仍是陰性，7月1日因為勞動部的要求再次篩檢，結果CT值35而確診，衛生局已展開追查，匡列6個居家隔離個案，其中5位是陰性，1人仍在等待結果。

案15110是1名20多歲的男性，是案12924的弟弟，兄弟兩人曾於3月至美國從事餐飲業，哥哥4月染疫確診，當時弟弟也有類似症狀，但採檢是陰性。兄弟倆5月17日持有3日內陰性檢驗報告回國，在台北防疫旅館檢疫後，再回到宜蘭家裡居家隔離。案12924再去醫院採檢確診，案15110就被匡列為居家隔離對象，進一步接受14天的居家隔離及7天的自主健康管理。案15110居家隔離時採檢是陰性，14天之後居家隔離期滿採檢也是陰性。

宜蘭縣衛生局要求居家隔離的個案於自主健康管理期滿時，須再做一次採檢，案15110再次採檢結果是陽性而確診，CT值33。

衛生局長徐迺維表示，新增2案都經過好幾次篩檢陰性、CT值偏高，感染源還要積極追蹤，案15109所匡列的6個人，有5人陰性，其中還包含該案所照顧的長者；案15110居家隔離前、後採檢陰性，可能是有些病毒比較遲緩才讓前幾次採檢為陰性。

另外，有外縣市的確診者曾在6月20日中午開車到頭城的大溪漁港購物，買完魚後滯留約一小時回到新北市，縣府將該行程列為足跡，縣府6月28日為大溪漁港的員工篩檢結果全是陰性。衛生局表示，若當地民眾近來感到不舒服，仍可到社區篩檢站篩檢。

縣府雖然在今天公布大溪漁港6月20日有確診者的足跡，但7月3日大溪漁港的民眾仍多，縣議員林麗在臉書上說「每天仍有外縣市民眾湧進漁港採買魚貨，攤商們個個心生恐懼，直說沒政府，擔心出現防疫破口。」

農業處長康立和表示，大溪漁港已經立即做100人的總量管制，原先3個出入口現為單一出入口，昨天啟動後秩序良好，大家也都有保持社交距離。

莫德納疫苗施打狀況部分，宜蘭縣目前分配18200劑，已經施打4981人次，完成27％，衛生局表示，目前為止沒有收到不良反應報告。