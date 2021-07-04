三級警戒還沒解除，民眾出遊的心蠢蠢欲動，新北市長侯友宜今主持防疫會議表示，這段期間大眾運輸與車流量明顯增加，尤其往宜蘭方向的國道五號，車流量較上周增加9％將近1成，可見很多人要去宜蘭出遊，讓宜蘭各個風景區有很大的壓力，「行百里者半九十，最後階段拜託市民再堅持一下」。

侯友宜說，這段期間車流量明顯增加，大眾運輸部分，公車載客量較上周增加4.4％，台北捷運載客量增加8％，淡海輕軌增加10％。

侯友宜說，國道車流量部分，國道一號車流量增加1％、國道三號增加7％、國道五號往宜蘭方向增加9％，「可見很多人要去宜蘭，讓宜蘭風景區有很大的壓力」。

侯友宜呼籲，行百里者半九十，拜託大家警戒三級到最後階段，請市民堅持一下，務必乖乖待在家防疫，另外中央推出擴大急難紓困，新北市核定12萬7000多件，總金額23億7052萬，謝謝區公所日夜趕工審件，給市民急需的幫助。